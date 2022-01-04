Азербайджан поддержал решение ОПЕК+ по увеличению суточного объема добычи нефти

Министерская конференция ОПЕК+ длилась всего около получаса, по ее итогам страны - участники соглашения ожидаемо одобрили увеличение добычи нефти в феврале на 400 тыс б/с. Азербайджан поддержал это решение организации.

Министерская конференция ОПЕК+ длилась всего около получаса, по ее итогам страны - участники соглашения ожидаемо одобрили увеличение добычи нефти в феврале на 400 тыс б/с. Азербайджан поддержал это решение организации.

Об этом Report сообщили в Министерстве энергетики Азербайджана.

Новая "Декларация о сотрудничестве" предусматривает увеличение суточной добычи нефти в Азербайджане еще на 7 тыс баррелей до 668 тыс баррелей в феврале 2022 года, а обязательство по сокращению предусматривается на уровне 50 тыс баррелей.