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Азербайджан поддержал решение ОПЕК+ по увеличению суточного объема добычи нефти

Азербайджан поддержал решение ОПЕК+ по увеличению суточного объема добычи нефти Министерская конференция ОПЕК+ длилась всего около получаса, по ее итогам страны - участники соглашения ожидаемо одобрили увеличение добычи нефти в феврале на 400 тыс б/с. Азербайджан поддержал это решение организации.
Энергетика
4 января 2022 г. 19:10
Азербайджан поддержал решение ОПЕК+ по увеличению суточного объема добычи нефти

Министерская конференция ОПЕК+ длилась всего около получаса, по ее итогам страны - участники соглашения ожидаемо одобрили увеличение добычи нефти в феврале на 400 тыс б/с. Азербайджан поддержал это решение организации.

Об этом Report сообщили в Министерстве энергетики Азербайджана.

Новая "Декларация о сотрудничестве" предусматривает увеличение суточной добычи нефти в Азербайджане еще на 7 тыс баррелей до 668 тыс баррелей в феврале 2022 года, а обязательство по сокращению предусматривается на уровне 50 тыс баррелей.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan “OPEC plus”un hasilat artımı ilə bağlı qərarını dəstəkləyib

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