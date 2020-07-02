Азербайджан планирует добыть 38 млрд кубометров газа в этом году

Азербайджан планируется добыть 38 млрд кубометров газа в этом году

В 2022 году объем добычи природного газа в Азербайджане составит 45 млрд кубометров.

Как передает Report, об этом министр энергетики Азербайджанской Республики Пярвиз Шахбазов заявил в ходе международной конференции "Глобальная энергетика и международные политические риски", которая проводится в четверг в онлайн-формате Международным дискуссионным клубом "Валдай" и Азербайджанским центром анализа международных отношений.

Он отметил, что в этом году в Азербайджане планируется добыча 38 млрд кубометров газа.