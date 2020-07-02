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Азербайджан планирует добыть 38 млрд кубометров газа в этом году

Азербайджан планирует добыть 38 млрд кубометров газа в этом году Азербайджан планируется добыть 38 млрд кубометров газа в этом году
Энергетика
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2 июля 2020 г. 15:47
Азербайджан планирует добыть 38 млрд кубометров газа в этом году

 

В 2022 году объем добычи природного газа в Азербайджане составит 45 млрд кубометров.

Как передает Report, об этом министр энергетики Азербайджанской Республики Пярвиз Шахбазов заявил в ходе международной конференции "Глобальная энергетика и международные политические риски", которая проводится в четверг в онлайн-формате Международным дискуссионным клубом "Валдай" и Азербайджанским центром анализа международных отношений.

Он отметил, что в этом году в Азербайджане планируется добыча 38 млрд кубометров газа.

Версия на английском языке Azerbaijan plans to produce 38 bcm of gas this year 
Версия на азербайджанском языке Bu il Azərbaycanda 38 mlrd kubmetr qaz hasilatı planlaşdırılır

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