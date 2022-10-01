Ильхам Алиев: Азербайджан планирует удвоить поставки природного газа в Европу к 2027 году

К 2027 году Азербайджан планирует удвоить поставки природного газа в Европу.

К 2027 году Азербайджан планирует удвоить поставки природного газа в Европу.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на церемонии ввода в эксплуатацию интерконнектора Греция-Болгария (IGB) в Софии.

По словам президента, в прошлом году экспорт азербайджанского газа составил около 19 млрд кубометров, из которых 8,2 млрд - в Европу, и это на 40% больше по сравнению с предыдущим годом.

"В этом году мы увеличим наш экспорт до более чем 22 миллиардов кубометров, и 11,5 миллиарда кубометров пойдут европейским потребителям. Как я уже говорил, в июле этого года мы подписали меморандум о взаимопонимании с Европейской комиссией во время визита госпожи Урсулы фон дер Ляйен в Азербайджан, который является очень содержательным документом. Исходя из этого, к 2027 году мы планируем удвоить наши поставки природного газа в Европу. У нас есть все возможности для этого", - заявил глава государства.