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Ильхам Алиев: Азербайджан планирует удвоить поставки природного газа в Европу к 2027 году

Ильхам Алиев: Азербайджан планирует удвоить поставки природного газа в Европу к 2027 году К 2027 году Азербайджан планирует удвоить поставки природного газа в Европу.
Энергетика
1 октября 2022 г. 13:13
Ильхам Алиев: Азербайджан планирует удвоить поставки природного газа в Европу к 2027 году
Ильхам Алиев

К 2027 году Азербайджан планирует удвоить поставки природного газа в Европу.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на церемонии ввода в эксплуатацию интерконнектора Греция-Болгария (IGB) в Софии.

По словам президента, в прошлом году экспорт азербайджанского газа составил около 19 млрд кубометров, из которых 8,2 млрд - в Европу, и это на 40% больше по сравнению с предыдущим годом.

"В этом году мы увеличим наш экспорт до более чем 22 миллиардов кубометров, и 11,5 миллиарда кубометров пойдут европейским потребителям. Как я уже говорил, в июле этого года мы подписали меморандум о взаимопонимании с Европейской комиссией во время визита госпожи Урсулы фон дер Ляйен в Азербайджан, который является очень содержательным документом. Исходя из этого, к 2027 году мы планируем удвоить наши поставки природного газа в Европу. У нас есть все возможности для этого", - заявил глава государства.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət başçısı: “Azərbaycan 2027-ci ilə qədər Avropaya təbii qaz tədarükünü iki dəfə artırmağı planlaşdırır”
Версия на английском языке President reveals Azerbaijan's plans to double gas exports to Europe by 2027

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