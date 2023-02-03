Азербайджан планирует удвоить к 2027 году экспорт газа в Европу

Азербайджан планирует к 2027 году удвоить экспорт газа в Европу.

Азербайджан планирует к 2027 году удвоить экспорт газа в Европу.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на 9-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 1-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по зеленой энергетике.

"Это выполнимо, поскольку у нас есть ресурсы для этого. У нас есть взаимная политическая воля и очень высокий уровень взаимного доверия", - отметил глава государства.

Он подчеркнул, что одним из важных факторов успешной реализации проекта Южный газовый коридор, помимо технических, а иногда и политических вопросов, которые необходимо решить, является высокий уровень взаимного доверия. "Я бы даже назвал это взаимной солидарностью, когда мы сразу видим, что кто-то нуждается в поддержке", - добавил президент Ильхам Алиев.