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Азербайджан планирует удвоить к 2027 году экспорт газа в Европу

Азербайджан планирует удвоить к 2027 году экспорт газа в Европу Азербайджан планирует к 2027 году удвоить экспорт газа в Европу.
Энергетика
3 февраля 2023 г. 10:42
Азербайджан планирует удвоить к 2027 году экспорт газа в Европу

Азербайджан планирует к 2027 году удвоить экспорт газа в Европу.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на 9-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 1-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по зеленой энергетике.

"Это выполнимо, поскольку у нас есть ресурсы для этого. У нас есть взаимная политическая воля и очень высокий уровень взаимного доверия", - отметил глава государства.

Он подчеркнул, что одним из важных факторов успешной реализации проекта Южный газовый коридор, помимо технических, а иногда и политических вопросов, которые необходимо решить, является высокий уровень взаимного доверия. "Я бы даже назвал это взаимной солидарностью, когда мы сразу видим, что кто-то нуждается в поддержке", - добавил президент Ильхам Алиев.

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