Азербайджан планирует подписать с Сербией соглашение по поставкам зеленой энергии

Азербайджан рассчитывает в ближайшем будущем подписать с Сербией соглашение по поставкам зеленой энергии.

Азербайджан рассчитывает в ближайшем будущем подписать с Сербией соглашение по поставкам зеленой энергии.

Как передает Report, об этом министр труда и социальной защиты населения Азербайджан Сахиль Бабаев заявил на брифинге по итогам 8-го заседания азербайджано-сербской межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в Баку.

"Зеленая энергия является очень важным направлением для сотрудничества. В этом контексте большое значение имеет создание коридора зеленой энергии Азербайджан-Грузия - Европа через Черное море. Этот коридор рассчитан на поставки 4ГВт зеленой энергии в Европу из Азербайджана. Есть договоренности с Румынией и Венгрией, с Сербией были проведены переговоры по этому вопросу",- сказал министр.

Он добавил, что во второй половине текущего года завершится разработка технико-экономического обоснования данного проекта, после чего "будут приняты окончательные решения".

"Потенциал зеленой энергии у Азербайджана очень большой, он превышает 150 ГВт. Надеюсь, что в ближайшей перспективе мы с Сербией договоримся по проектам зеленой энергии. И Азербайджан, который уже стал поставщиком традиционных энергоресурсов на сербский рынок, также станет поставщиком зеленой энергии",- сказал Сахиль Бабаев.