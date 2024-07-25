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Азербайджан планирует подписать с Сербией соглашение по поставкам зеленой энергии

Азербайджан планирует подписать с Сербией соглашение по поставкам зеленой энергии Азербайджан рассчитывает в ближайшем будущем подписать с Сербией соглашение по поставкам зеленой энергии.
Энергетика
25 июля 2024 г. 13:48
Азербайджан планирует подписать с Сербией соглашение по поставкам зеленой энергии

Азербайджан рассчитывает в ближайшем будущем подписать с Сербией соглашение по поставкам зеленой энергии.

Как передает Report, об этом министр труда и социальной защиты населения Азербайджан Сахиль Бабаев заявил на брифинге по итогам 8-го заседания азербайджано-сербской межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в Баку.

"Зеленая энергия является очень важным направлением для сотрудничества. В этом контексте большое значение имеет создание коридора зеленой энергии Азербайджан-Грузия - Европа через Черное море. Этот коридор рассчитан на поставки 4ГВт зеленой энергии в Европу из Азербайджана. Есть договоренности с Румынией и Венгрией, с Сербией были проведены переговоры по этому вопросу",- сказал министр.

Он добавил, что во второй половине текущего года завершится разработка технико-экономического обоснования данного проекта, после чего "будут приняты окончательные решения".

"Потенциал зеленой энергии у Азербайджана очень большой, он превышает 150 ГВт. Надеюсь, что в ближайшей перспективе мы с Сербией договоримся по проектам зеленой энергии. И Азербайджан, который уже стал поставщиком традиционных энергоресурсов на сербский рынок, также станет поставщиком зеленой энергии",- сказал Сахиль Бабаев.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan plans to sign green energy supply agreement with Serbia

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