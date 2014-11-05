​Азербайджан планирует почти на треть увеличить мощность основного нефтеперерабатывающего завода

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) в целях обеспечения внутреннего рынка автомобильным бензином приняла решение по модернизации нефтеперерабатыв ающего завода им. Гейдара Алиева. Как передает Report, об этом журналистам сообщил президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев.

"Это позволит нам до 2030 года обеспечивать внутренний рынок высокооктановым бензином Евро-5. На модернизацию предприятия потребуется не более 1 млрд. манатов. В ходе реконструкции будут построены 7-8 новых установок", - сказал Р.Абдуллаев.

По словам главы Госнефтекомпании, в результате работ по модернизации мощность НПЗ с нынешних 6 млн. тонн будет доведена до 7,5-8 млн. тонн в год.

"Кроме того, по завершению реконструкции завода будет начат демонтаж другого нефтеперерабатывающего завода - Azerneftyaq, что позволит продлить территорию Бакинского бульвара. Реконструкцию НПЗ им. Гейдара Алиева планируется завершить в 2018-2019 годах", - отметил Р.Абдуллаев.