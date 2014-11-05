​Азербайджан планирует почти на треть увеличить мощность основного нефтеперерабатывающего завода

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) в целях обеспечения внутреннего рынка автомобильным бензином приняла решение по модернизации нефтеперерабатыв
"Это позволит нам до 2030 года обеспечивать внутренний рынок высокооктановым бензином Евро-5. На модернизацию предприятия потребуется не более 1 млрд. манатов. В ходе реконструкции будут построены 7-8 новых установок", - сказал Р.Абдуллаев.
По словам главы Госнефтекомпании, в результате работ по модернизации мощность НПЗ с нынешних 6 млн. тонн будет доведена до 7,5-8 млн. тонн в год.
"Кроме того, по завершению реконструкции завода будет начат демонтаж другого нефтеперерабатывающего завода - Azerneftyaq, что позволит продлить территорию Бакинского бульвара. Реконструкцию НПЗ им. Гейдара Алиева планируется завершить в 2018-2019 годах", - отметил Р.Абдуллаев.
Напомним, что в рамках реализации проекта Нефтегазоперераб
Economic DepartmentАвтор новости
Поделиться в Facebook