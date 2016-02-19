​Азербайджан планирует экспорт нефтепродуктов в Иран

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) в этом году намерена вывести на продажу на рынок 22 млн. тонн азербайджанской нефти.

Как сообщает Report, об этом сказал агентству Reuters представитель SOCAR, пожелавший остаться неизвестным.

По словам представителя компании, SOCAR выставит на продажу также 11 млн. тонн нефти других стран-производителей: "Этот показатель совпадает с объемами 2015 года".

Он также отметил, что после отмены международных санкций в отношении Ирана SOCAR также готов экспортировать нефтепродукты в Иран, а также осуществлять своп-операции: "Наша делегация недавно побывала с визитом в Иране, где обсуждались возможности расширения связей".