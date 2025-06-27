Азербайджан ознакомился с опытом Китая по созданию инфраструктуры передачи "зеленой энергии"

Азербайджан ознакомился с опытом Китая по созданию инфраструктуры передачи "зеленой энергии"

Азербайджан обсудил создание инфраструктуры передачи "зеленой энергии" с Orient Cable, одной из ведущих мировых компаний по производству подводных кабелей в Китае.

Как сообщает Report, об этом министр энергетики Пярвиз Шахбазов написал в своем аккаунте в социальной сети "Х".

"Мы посетили Orient Cable в Китае, и ознакомились с ее деятельностью. Компания предоставляет решения для инновационных подводных и наземных кабельных систем, в области инфраструктуры передачи "зеленой энергии", подводных и высоковольтных кабелей, морского оборудования и инжиниринга. Этот опыт оказался полезным с точки зрения реализации проектов "зеленого энергетического коридора" и интерконнекторов Азербайджана", - говорится в сообщении.