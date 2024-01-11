О нас

Азербайджан отправил в Украину очередную партию гумпомощи

Азербайджан отправил в Украину очередную партию гумпомощи Азербайджан отправил в Украину очередную партию гуманитарной помощи.
Энергетика
11 января 2024 г. 13:53
Азербайджан отправил в Украину очередную партию гумпомощи

Азербайджан отправил в Украину очередную партию гуманитарной помощи.

Как сообщили Report в Минэнерго, в соответствии с распоряжением президента Азербайджана от 17 июля 2023 года, для оказания гуманитарной помощи украинскому народу из Сумгайытского технологического парка отправлена ​​очередная партия электрооборудования.

Гуманитарная помощь, отправленная на 25 грузовиках, включает более 677 тыс. метров электрических кабелей и проводов, а также 22 комплектные трансформаторные подстанции.

Напомним, что первые партии указанной гуманитарной помощи на общую сумму 7,6 млн долларов США были отправлены в Украину 30 октября, 21 ноября и 8 декабря 2023 года.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоAzerbaijan sends another batch of humanitarian aid to Ukraine
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Ukraynaya növbəti humanitar yardımını yola salıb

Экслюзивные новости

COP позволил достичь ряд успехов в борьбе с климатическими изменениями
COP позволил достичь ряд успехов в борьбе с климатическими изменениями
11 января 2024 г. 13:56
Германия депортировала 245 азербайджанцев в Грузию в прошлом году
Германия депортировала 245 азербайджанцев в Грузию в прошлом году
11 января 2024 г. 10:42
Крикорян: Мирный процесс между Баку и Ереваном при международном посредничестве теряет актуальность
Крикорян: Мирный процесс между Баку и Ереваном при международном посредничестве теряет актуальность
10 января 2024 г. 14:30
Капитан сборной Азербайджана по вольной борьбе пропустит чемпионат Европы
Капитан сборной Азербайджана по вольной борьбе пропустит чемпионат Европы
9 января 2024 г. 15:06
Президент Казахстана примет участие в открытии Центра детского творчества в Физули
Президент Казахстана примет участие в открытии Центра детского творчества в Физули
9 января 2024 г. 13:11
Посол: Развитие коридоров повысит значимость Казахстана и Азербайджана в глобальной логистике
ФотоПосол: Развитие коридоров повысит значимость Казахстана и Азербайджана в глобальной логистике
9 января 2024 г. 12:54
Посол: Азербайджанские врачи пользуются в Германии большим доверием
Посол: Азербайджанские врачи пользуются в Германии большим доверием
8 января 2024 г. 13:20
Онник Крикорян: Прямые переговоры между Баку и Ереваном обнадеживают
Онник Крикорян: Прямые переговоры между Баку и Ереваном обнадеживают
8 января 2024 г. 11:16
Моисей Беккер: Госдеп США пытается заручиться поддержкой армянского лобби на предстоящих выборах
Моисей Беккер: Госдеп США пытается заручиться поддержкой армянского лобби на предстоящих выборах
7 января 2024 г. 16:04
Замминистра Турции: Развитие культурных связей с Азербайджаном положительно влияет и на другие тюркские страны
Замминистра Турции: Развитие культурных связей с Азербайджаном положительно влияет и на другие тюркские страны
5 января 2024 г. 17:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi