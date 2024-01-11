Азербайджан отправил в Украину очередную партию гумпомощи

Азербайджан отправил в Украину очередную партию гуманитарной помощи.
Как сообщили Report в Минэнерго, в соответствии с распоряжением президента Азербайджана от 17 июля 2023 года, для оказания гуманитарной помощи украинскому народу из Сумгайытского технологического парка отправлена очередная партия электрооборудования.
Гуманитарная помощь, отправленная на 25 грузовиках, включает более 677 тыс. метров электрических кабелей и проводов, а также 22 комплектные трансформаторные подстанции.
Напомним, что первые партии указанной гуманитарной помощи на общую сумму 7,6 млн долларов США были отправлены в Украину 30 октября, 21 ноября и 8 декабря 2023 года.