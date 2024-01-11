Азербайджан отправил в Украину очередную партию гумпомощи

Азербайджан отправил в Украину очередную партию гуманитарной помощи.

Азербайджан отправил в Украину очередную партию гуманитарной помощи.

Как сообщили Report в Минэнерго, в соответствии с распоряжением президента Азербайджана от 17 июля 2023 года, для оказания гуманитарной помощи украинскому народу из Сумгайытского технологического парка отправлена ​​очередная партия электрооборудования.

Гуманитарная помощь, отправленная на 25 грузовиках, включает более 677 тыс. метров электрических кабелей и проводов, а также 22 комплектные трансформаторные подстанции.

Напомним, что первые партии указанной гуманитарной помощи на общую сумму 7,6 млн долларов США были отправлены в Украину 30 октября, 21 ноября и 8 декабря 2023 года.