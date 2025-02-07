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Азербайджан отправил в Украину очередную партию гуманитарной помощи

Азербайджан отправил в Украину очередную партию гуманитарной помощи Из Азербайджана в Украину отправлена очередная партия гуманитарной помощи.
Энергетика
7 февраля 2025 г. 12:34
Азербайджан отправил в Украину очередную партию гуманитарной помощи

Из Азербайджана в Украину отправлена очередная партия гуманитарной помощи.

Как сообщает местное бюро Report, гуманитарная помощь была отправлена с территории Сумгайытского технологического парка.

Отметим, что согласно распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева от 5 февраля 2025 года, на эти цели были выделены средства в манатном эквиваленте 1 миллиона долларов США.

В рамках этих средств первоначальная партия гуманитарной помощи включает электрические кабели, провода и трансформаторы. Согласно поступившему обращению с украинской стороны, указанное оборудование предназначено для восстановления устойчивого электроснабжения территорий, пострадавших в результате войны.

В церемонии отправки гумпомощи приняли участие представители Министерства энергетики и посольства Украины в Азербайджане.

Напомним, что общая сумма восстановительной и гуманитарной помощи, оказанной Азербайджаном Украине в связи с текущей ситуацией, превысила 40 миллионов долларов США.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycandan Ukraynaya növbəti humanitar yardım yola salınıb

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