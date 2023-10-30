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Азербайджан отправил очередную партию гумпомощи Украине

Азербайджан отправил очередную партию гумпомощи Украине Азербайджан отправил в Украину очередную партию гуманитарного груза, состоящего из электрооборудования.
Энергетика
30 октября 2023 г. 12:20
Азербайджан отправил очередную партию гумпомощи Украине

Общая стоимость направленной сегодня в Украину партии гуманитарной помощи превышает 1,5 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела электроэнергетики и энергоэффективности министерства энергетики Алескер Гасанов.

По его словам, сумма включает расходы на доставку груза и выплату налогов.

"Гуманитарный груз направляется по запросу украинской стороны в города, которые в этом нуждаются", - отметил представитель министерства.

11:55

Азербайджан отправил в Украину очередную партию гуманитарного груза, состоящего из электрооборудования.

Как сообщает Report, колонна из 14 фур выехала с территории Сумгайытского технопарка.

В соответствии с распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева от 17 июля 2023 года, в состав груза, поставляемого Министерством энергетики, входит более 555 тыс. метров электрических кабелей и проводов.

Гумпомощь оказывается для содействия восстановлению устойчивого электроснабжения пострадавших районов в связи со сложившейся ситуацией в Украине.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycandan Ukraynaya növbəti humanitar yardım göndərilib
Версия на английском языке ФотоAzerbaijan sends another humanitarian aid to Ukraine

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