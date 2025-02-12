Азербайджан отправил очередную партию гуманитарной помощи в Украину

11:00

Очередная партия гуманитарной помощи отправлена из Азербайджана в Украину.

Как сообщает сумгайытское бюро Report, автомобили с гумпомощью были отправлены с территории Сумгайытского технологического парка.

Отметим, что распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева от 5 февраля 2025 года, для организации указанной помощи из госбюджета выделяется $1 млн в манатном эквиваленте, и первая часть помощи была отправлена 7 февраля.

В рамках указанного распоряжения гуманитарный груз, отправленный двумя партиями, включает в общей сложности более 52 тыс. метров электрического кабеля и проводов, а также 17 трансформаторов.

Согласно обращению украинской стороны, указанное оборудование предназначено для восстановления устойчивого электроснабжения территорий, пострадавших в ходе войны.

Напомним, что общая сумма гуманитарной помощи Азербайджана в связи со сложившейся ситуацией в Украине превысила $40 млн. До сегодняшнего дня в качестве электрооборудования в Украину было отправлено 134 трансформатора и комплектных трансформаторных подстанций, около 70 генераторов, а также примерно 3,4 млн метров электрического кабеля и проводов в качестве гуманитарной помощи.