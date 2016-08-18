Азербайджан определил страны для импорта бензина

Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ В августе Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) импортирует в Азербайджан 45 тыс. тонн автомобильного бензина АИ-92.

Об этом сообщил Report источник в SOCAR.

Он отметил, что 15 тыс. тонн будет ввезено из Греции, 10 тыс. тонн из Румынии и 20 тыс. тонн из России.

Отметим, что Бакинский нефтеперерабатывающий завод имени Гейдара Алиева (НПЗ) с 1 августа остановлен на ремонт. С учетом того, что работы по модернизации могут продлиться дольше стандартных 25-30 календарных дней, и в целях обеспечения внутреннего спроса, SOCAR обратился в Кабинет министров Азербайджана по вопросу освобождения ввозимого бензина АИ-92 от таможенных пошлин и акцизного налога.

Кабинет министров внес поправки в постановление от 19 января 2001 года "Об утверждении акцизных ставок на товары, ввозимые на территорию Азербайджанской Республики и облагаемые акцизом" и постановление от 12 апреля 2001 года "О ставках таможенных пошлин по импортно-экспортным операциям". Так, акцизная ставка на импорт бензина для двигателя, за исключением авиационного бензина, снижена с 200 манатов до 1 маната. Согласно второй поправке, таможенная пошлина на бензин АИ-92 снижена с 15% до 0%. Оба постановления вступили в силу с 16 августа сроком на 60 дней.