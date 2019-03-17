Азербайджан изначально являлся одним из самых активных участников соглашения ОПЕК+ - Парвиз Шахбазов

Азербайджан изначально являлся одним из самых активных участников соглашения ОПЕК+.

Как передает Report, об этом на пресс-конференции в рамках 13-го министерского заседания Совместного мониторингового комитета стран ОПЕК+ в Баку, заявил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

Он отметил, что сотрудничество в рамках ОПЕК+ - это успешное сотрудничество. Министр выразил удовлетворение проведением заседания в Азербайджане.

"Это мероприятие проходит в соответствии с предложением президента Азербайджана Ильхама Алиева о проведении в Баку мероприятий в рамках ОПЕК+. В январе 2016 года на Давосском форуме президент Азербайджана выступил с инициативой подобного сотрудничества, заявив, что результат может быть достигнут в случае налаживания лучшей координации крупных производителей ОПЕК+ в сокращении производства", - подчеркнул Шахбазов.