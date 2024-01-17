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Азербайджан представил в Давосе цели по превращению в поставщика "зеленой энергии"

Азербайджан представил в Давосе цели по превращению в поставщика "зеленой энергии" В рамках Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе была представлена ​​информация о среднесрочных целях Азербайджана по превращению в поставщика "зеленой энергии".
Энергетика
17 января 2024 г. 11:58
Азербайджан представил в Давосе цели по превращению в поставщика зеленой энергии

В рамках Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе была представлена ​​информация о среднесрочных целях Азербайджана по превращению в поставщика "зеленой энергии".

Как сообщает Report, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал в соцсети "X".

"На панельных обсуждениях "COP28 и путь вперед" в рамках ВЭФ мы рассказали о предпринятых Азербайджаном мерах для достижения среднесрочных целей по превращению в поставщика "зеленой энергии", и об устойчивом энергетическом потенциале страны. Мы также подчеркнули важность инвестиций в сферы, поддерживающие качественную экологическую среду", - говорится в публикации.

По словам Джаббарова, с учетом организации в этом году в Азербайджане мероприятия COP29 были также высказаны ожидания о том, какой вклад внесет поддержка эффективных инвестиционных стратегий и партнерства, способствующего достижению нулевого уровня выбросов, в решение проблем изменения климата.

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Версия на английском языке Azerbaijan presents overview of efforts undertaken to attain medium-term objectives in transitioning to green energy
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Davosda "yaşıl enerji" təchizatçısına çevrilmək üçün ortamüddətli hədəflərini açıqlayıb

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