Азербайджан представил в Давосе цели по превращению в поставщика "зеленой энергии"

В рамках Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе была представлена ​​информация о среднесрочных целях Азербайджана по превращению в поставщика "зеленой энергии".

В рамках Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе была представлена ​​информация о среднесрочных целях Азербайджана по превращению в поставщика "зеленой энергии".

Как сообщает Report, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал в соцсети "X".

"На панельных обсуждениях "COP28 и путь вперед" в рамках ВЭФ мы рассказали о предпринятых Азербайджаном мерах для достижения среднесрочных целей по превращению в поставщика "зеленой энергии", и об устойчивом энергетическом потенциале страны. Мы также подчеркнули важность инвестиций в сферы, поддерживающие качественную экологическую среду", - говорится в публикации.

По словам Джаббарова, с учетом организации в этом году в Азербайджане мероприятия COP29 были также высказаны ожидания о том, какой вклад внесет поддержка эффективных инвестиционных стратегий и партнерства, способствующего достижению нулевого уровня выбросов, в решение проблем изменения климата.