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Азербайджан обсуждает с ОАЭ всестороннее сотрудничество в энергосекторе страны

Азербайджан обсуждает с ОАЭ всестороннее сотрудничество в энергосекторе страны Азербайджан ведет очень интенсивные дискуссии о более широком и всестороннем участии ОАЭ в энергетическом секторе страны.
Энергетика
20 мая 2022 г. 12:39
Азербайджан обсуждает с ОАЭ всестороннее сотрудничество в энергосекторе страны

Азербайджан ведет очень интенсивные дискуссии о более широком и всестороннем участии ОАЭ в энергетическом секторе страны.

Как передает Report, об этом заявил агентству Emirates News Agency (WAM) министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в кулуарах Всемирного конгресса коммунальных предприятий в Абу-Даби.

"У нас есть очень амбициозные планы, которые мы должны реализовать вместе с ОАЭ. Учитывая хорошие отношения между руководством обеих стран, мы хотим наладить еще более тесное сотрудничество, и я уверен, что в ближайшие годы у нас будет очень всестороннее сотрудничество в энергетическом секторе», - сказал министр.

По его словам, Фонд развития Абу-Даби (ADFD), структура по финансированию развития ОАЭ, обеспечивающая устойчивое развитие в стране и за рубежом, является ключевым финансовым партнером проекта строительства фотоэлектрической электростанции ​​Garadagh Solar мощностью 230 мегаватт и стремится и дальше поддерживать Азербайджан в его усилиях по достижению целей в области возобновляемых источников энергии.

"Мы собираемся продолжить это успешное сотрудничество с ОАЭ в будущем. Мы собираемся увеличить долю возобновляемых источников энергии в энергетическом балансе страны до 30% к 2030 году. Однако это также не является конечной целью. Я уверен, что мы , в ближайшие годы пересмотрим эту цель и возможно улучшим ее", - сказал П,Шахбазов.

По данным Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA), потенциал солнечной энергии в Азербайджане оценивается в 23 040 мегаватт.

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