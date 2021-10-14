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Азербайджан обсуждает с "Лукойл" проекты в области альтернативной энергетики

Азербайджан обсуждает с "Лукойл" проекты в области альтернативной энергетики Российская нефтяная компания "Лукойл" интересуется не только нефтяными и газовыми месторождениями в Азербайджане, обсуждаются проекты и в области альтернативной энергетики.
Энергетика
14 октября 2021 г. 13:48
Азербайджан обсуждает с Лукойл проекты в области альтернативной энергетики

Российская нефтяная компания "Лукойл" интересуется не только нефтяными и газовыми месторождениями в Азербайджане, обсуждаются проекты и в области альтернативной энергетики.

Как передает Report, об этом заявил журналистам министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в кулуарах "Российской энергетической недели".

"Лукойл" наш давний партнер, мы тесно работаем. Это [Шахдениз] наш не первый проект. "Лукойл" сегодня проявляет интерес также не только к нефтяным и газовым месторождениям, также и к альтернативной энергетике. Мы консультируемся, работаем", - сказал он.

Напомним, что недавно "Лукойл" подписал соглашение о приобретении у компании Petronas доли 15,5% в газовом проекте "Шахдениз" в азербайджанском секторе Каспийского моря за 2,25 млрд долларов США. Доля "Лукойла" в проекте после закрытия сделки увеличится с 10% до 25,5%.

Кроме того, "Лукойл" ведет переговоры о вхождении в проект разведки и разработки месторождения "Достлуг", расположенного на границе азербайджанского и туркменистанского секторов Каспия, рассчитывает стать оператором месторождения. запасы нефти в месторождении оцениваются в 65-130 млн тонн.

Отметим, что газоконденсатное месторождение "Шахдениз" расположено в азербайджанском секторе Каспийского моря в 70 км к юго-востоку от города Баку. Проект реализуется в рамках соглашения о разделе продукции (СРП). Промышленная добыча в рамках проекта началась в 2006 году.

Участниками проекта являются bp (оператор, доля 28,8%), "Лукойл" (25,5%), ТРАО (19%), SOCAR (10%), NICO (10%) и SGC (6,7%).

Месторождение "Достлуг", расположенное на туркмено-азербайджанской границе, стала предметом споров после распада Советского Союза. Конвенция о правовом статусе Каспийского моря, подписанная в 2018 году Туркменистаном, Казахстаном, Россией, Азербайджаном и Ираном, положила начало усилиям по определению прав на нефтегазодобычу. Однако проект являлся предметом разногласий между Азербайджаном и Туркменистаном, которые оспаривали его принадлежность друг у друга. В начале этого года страны договорились о совместной разработке месторождения.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan “Lukoil” ilə alternativ enerji sahəsindəki layihələri müzakirə edir

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