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Азербайджан обсудил возможности сотрудничества с China International Energy Sources Group

Азербайджан обсудил возможности сотрудничества с China International Energy Sources Group Азербайджан обсудил с китайской компанией China International Energy Sources Group реализуемые на освобожденных территориях проекты и возможности сотрудничества.
Энергетика
1 июня 2023 г. 15:52
Азербайджан обсудил возможности сотрудничества с China International Energy Sources Group

Азербайджан обсудил с китайской компанией China International Energy Sources Group реализуемые на освобожденных территориях проекты и возможности сотрудничества.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство экономики, обсуждение состоялось на встрече министра экономики Микаила Джаббарова с представителями компании China International Energy Sources Group Co., Ltd.

Стороны также обменялись мнениями о потенциале Азербайджана в области "зеленой" энергетики.

На встрече была отмечена важность расширения делового диалога с китайскими компаниями, предоставлена информация о благоприятной деловой и инвестиционной среде в Азербайджане, создаваемых для инвесторов условиях, реализуемых в стране и перспективных проектах в области альтернативных и возобновляемых источников энергии.

China Energy International Group Co., Ltd. была создана в 2021 году и является одной из ведущих китайских компаний. Компания предоставляет комплексные решения и услуги для разработки проектов в области "зеленой" энергетики и низкоуглеродной энергетики.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan mulls co-op opportunities with China International Energy Sources Group
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan “China International Energy Sources Group”la əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə edib

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