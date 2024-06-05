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Азербайджан обсудил возможности партнерства с американскими компаниями в области развития "зеленой энергии"

Азербайджан обсудил возможности партнерства с американскими компаниями в области развития "зеленой энергии" Министр экономики Микаил Джаббаров обсудил с главным советником Государственного департамента США по многосторонней энергетической дипломатии Гарри Камианом возможности партнерства Азербайджана с американскими компаниями в области развития энергетики, в т
Энергетика
5 июня 2024 г. 17:10
Азербайджан обсудил возможности партнерства с американскими компаниями в области развития зеленой энергии

Министр экономики Микаил Джаббаров обсудил с главным советником Государственного департамента США по многосторонней энергетической дипломатии Гарри Камианом возможности партнерства Азербайджана с американскими компаниями в области развития энергетики, в том числе сектора "зеленой энергии".

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство экономики.

В ходе встречи была подчеркнута значимость развития двустороннего сотрудничества Азербайджана с США. Отмечено, что встречи, посвященные экономическим вопросам, и деловые мероприятия стимулируют торгово-экономическое сотрудничество. Также была представлена информация о реализуемых в Азербайджане экономических мерах, созданной благоприятной бизнес и инвестиционной среде, экономических возможностях освобожденных территорий, а также о работе, проделанной в рамках подготовки к COP29 .

Затем стороны обменялись мнениями относительно развития энергетического сектора Азербайджана, в том числе "зеленой энергетики", и возможностях партнерства с компаниями США в этой сфере.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın “yaşıl enerji” sektorunun inkişafı sahəsində ABŞ şirkətləri ilə tərəfdaşlıq imkanları müzakirə edilib

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