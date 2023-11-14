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Азербайджан обсудил транспортировку электроэнергии из стран Центральной Азии

Азербайджан обсудил транспортировку электроэнергии из стран Центральной Азии Азербайджан обсудил возможности транспортировки электроэнергии из Узбекистана и Казахстана.
Энергетика
14 ноября 2023 г. 15:51
Азербайджан обсудил транспортировку электроэнергии из стран Центральной Азии

Азербайджан обсудил возможности транспортировки электроэнергии из Узбекистана и Казахстана.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в своем аккаунте в социальной сети "Х".

Обсуждения состоялись сегодня в Баку на мероприятии “Перспективы экспорта электроэнергии из Центральной Азии через Азербайджан”.

"Трехсторонняя встреча ответственных министров в сфере экономики и энергетики Азербайджана, Узбекистана и Казахстана, в которой мы приняли участие вместе с министром энергетики Азербайджана, моим коллегой Пярвизом Шахбазовым, имела важное значение с точки зрения диверсификации экономических и торговых связей. Мы обсудили развитие партнерства между нашими странами, ориентированного на возобновляемые источники энергии, и возможности транспортировки электроэнергии из стран Центральной Азии”, - отметил М. Джаббаров.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan mulls transportation of electricity from Central Asia
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Asiya ölkələrindən elektrik enerjisinin nəqlini müzakirə edib

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