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Азербайджан обсудил сотрудничество по "зеленому энергетическому коридору" с итальянской компанией

Азербайджан обсудил сотрудничество по "зеленому энергетическому коридору" с итальянской компанией Азербайджан и итальянская компания CESI обсудили сотрудничество по "зеленому энергетическому коридору".
Энергетика
2 июля 2024 г. 18:45
Азербайджан обсудил сотрудничество по зеленому энергетическому коридору с итальянской компанией

Азербайджан и итальянская компания CESI обсудили сотрудничество по "зеленому энергетическому коридору".

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, в рамках визита министра энергетики Пярвиза Шахбазова в Италию состоялась расширенная встреча под руководством исполнительного директора компании CESI Никола Мелчиотти.

Были представлены презентации о деятельности CESI, одной из ведущих мировых консалтинговых компаний в области энергетики, технологий и инноваций, в более чем 70 странах.

На встрече обсуждался процесс технико-экономического обоснования "Зеленого энергетического коридора между Азербайджаном, Грузией, Румынией и Венгрией" и вопросы сотрудничества по подключению мощностей возобновляемой энергии к сети. Говорилось о важности "зеленых энергетических" связей для обеспечения энергетической безопасности и энергетического перехода на широкой географической территории. В ходе встречи также согласовано проведение совместного мероприятия в рамках COP29.

Министр также посетил лабораторию компании CESI, где ознакомился с различными видами испытаний, направленных на обеспечение надежности и безопасности электрических компонентов и систем.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan İtaliya şirkəti ilə “yaşıl enerji dəhlizi” üzrə əməkdaşlığı müzakirə edib

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