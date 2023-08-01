Азербайджан обсудил строительство нового нефтеперерабатывающего завода в Пакистане

Азербайджан продолжает обсуждение возможного сотрудничества по строительству нового нефтеперерабатывающего завода в Пакистане

Азербайджан продолжает обсуждение возможного сотрудничества по строительству нового нефтеперерабатывающего завода в Пакистане.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство энергетики, об этом заявил заместитель министра энергетики Кямал Аббасов во время выступления на Пакистанском инвестиционном саммите в области минеральных ресурсов в Исламабаде.

Замминистра проинформировал о развитии нефтегазовой промышленности Азербайджана, объемах добычи, динамике экспорта и планах на будущее, рассказал о вкладе нашей страны в глобальный переход к зеленой энергии и энергетическую безопасность.

В выступлении было уделено внимание соглашению о сотрудничестве в области энергетики между правительствами Азербайджана и Пакистана и подчеркнута деятельность SOCAR как надежного поставщика СПГ в Пакистан за период, прошедший с момента подписания документа.