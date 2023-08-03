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Азербайджан обсудил с японскими компаниями производство зеленого водорода

Азербайджан обсудил с японскими компаниями производство зеленого водорода Азербайджан обсудил с японскими компаниями проекты по возобновляемым источникам энергии и производству зеленого водорода.
Энергетика
3 августа 2023 г. 16:13
Азербайджан обсудил с японскими компаниями производство зеленого водорода

Азербайджан обсудил с японскими компаниями проекты по возобновляемым источникам энергии и производству зеленого водорода.

Об этом Report сообщили в Агентстве по регулированию энергетических вопросов (AERA) при Министерстве энергетики Азербайджана.

Председатель AERA Самир Ахундов принял председателя ООО Caspian Hydrogen Development Group Теймура Аббасова, менеджера отдела развития новых проектов японской компании Toyota Tsusho Cooperation Фумихико Сато и заместителя управляющего Eurus Energy Томатака Ватанабэ.

После предоставления сторонами информации о деятельности представляемых ими учреждений были обсуждены направления производства и применения зеленого водорода в Азербайджане.

На встрече также приняли участие сотрудники соответствующих структурных подразделений AERA.

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Версия на английском языке Azerbaijan discusses green hydrogen production with Japanese companies
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Yaponiya şirkətləri ilə yaşıl hidrogen istehsalını müzakirə edib

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