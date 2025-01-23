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Азербайджан обсудил с Wind Systems A/S сотрудничество в области ветроэнергетики

Азербайджан обсудил с Wind Systems A/S сотрудничество в области ветроэнергетики Азербайджан и компания Wind Systems A/S обсудили сотрудничество в области ветроэнергетики.
Энергетика
23 января 2025 г. 15:47
Азербайджан обсудил с Wind Systems A/S сотрудничество в области ветроэнергетики

Азербайджан и компания Wind Systems A/S обсудили сотрудничество в области ветроэнергетики.

Как сообщает Report, об этом написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на своей странице в соцсети "Х".

Он отметил, что дискуссии состоялись в ходе встречи с вице-президентом компании Мортеном Дирхольмом в рамках Давосского экономического форума.

"Мы обсудили важность внедрения зеленых технологий, эффективные результаты инновационных решений в промышленности и возможность сотрудничества с компанией в области использования ветровой энергии", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке Azerbaijan discusses cooperation in wind energy with Wind Systems A/S
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və “Wind Systems A/S" külək enerjisi əməkdaşlığını müzakirə edib

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