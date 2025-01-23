Азербайджан обсудил с Wind Systems A/S сотрудничество в области ветроэнергетики

Азербайджан и компания Wind Systems A/S обсудили сотрудничество в области ветроэнергетики.

Азербайджан и компания Wind Systems A/S обсудили сотрудничество в области ветроэнергетики.

Как сообщает Report, об этом написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на своей странице в соцсети "Х".

Он отметил, что дискуссии состоялись в ходе встречи с вице-президентом компании Мортеном Дирхольмом в рамках Давосского экономического форума.

"Мы обсудили важность внедрения зеленых технологий, эффективные результаты инновационных решений в промышленности и возможность сотрудничества с компанией в области использования ветровой энергии", - говорится в публикации.