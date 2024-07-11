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Азербайджан обсудил с Великобританией переход на "зеленую энергию"

Азербайджан обсудил с Великобританией переход на "зеленую энергию" Азербайджан и Великобритания обсудили дальнейшие шаги по сотрудничеству в области возобновляемой энергии, в частности производства зеленого водорода, энергоэффективности и усиления электрических сетей.
Энергетика
11 июля 2024 г. 10:22
Азербайджан обсудил с Великобританией переход на зеленую энергию

Азербайджан и Великобритания обсудили дальнейшие шаги по сотрудничеству в области возобновляемой энергии, в частности производства зеленого водорода, энергоэффективности и усиления электрических сетей.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, обсуждения прошли в рамках круглого стола на тему "Переход на зеленую энергию в Азербайджане", организованного совместно с Управлением энергетической безопасности и нулевых выбросов Великобритании.

На круглом столе была предоставлена информация о текущей ситуации в области возобновляемых источников энергии, декарбонизации, энергоэффективности в Азербайджане, а также о реализуемых проектах.

В мероприятии приняли участие представители Министерства энергетики, Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии, Агентства по регулированию энергетических вопросов, а также ОАО "Азерэнержи", ОАО "Азеришыг", Государственной нефтяной компании Азербайджана и компании BP.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Böyük Britaniya ilə “yaşıl enerji”yə keçidi müzakirə edib

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