Азербайджан обсудил с Великобританией переход на "зеленую энергию"

Азербайджан и Великобритания обсудили дальнейшие шаги по сотрудничеству в области возобновляемой энергии, в частности производства зеленого водорода, энергоэффективности и усиления электрических сетей.

Азербайджан и Великобритания обсудили дальнейшие шаги по сотрудничеству в области возобновляемой энергии, в частности производства зеленого водорода, энергоэффективности и усиления электрических сетей.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, обсуждения прошли в рамках круглого стола на тему "Переход на зеленую энергию в Азербайджане", организованного совместно с Управлением энергетической безопасности и нулевых выбросов Великобритании.

На круглом столе была предоставлена информация о текущей ситуации в области возобновляемых источников энергии, декарбонизации, энергоэффективности в Азербайджане, а также о реализуемых проектах.

В мероприятии приняли участие представители Министерства энергетики, Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии, Агентства по регулированию энергетических вопросов, а также ОАО "Азерэнержи", ОАО "Азеришыг", Государственной нефтяной компании Азербайджана и компании BP.