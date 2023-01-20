Азербайджан обсудил с Trafigura Group перспективы проектов "зеленой энергии"

Между Азербайджаном и компанией "Trafigura Group Pte Ltd" обсуждены перспективы проектов "зеленой энергии".

Между Азербайджаном и компанией "Trafigura Group Pte Ltd" обсуждены перспективы проектов "зеленой энергии".

Как сообщает Report, об этом в своем Twitter написал министр экономики Микаил Джаббаров.

"В рамках участия президента Ильхама Алиева в Давосском экономическом форуме мы обменялись мнениями с председателем и главным исполнительным директором Trafigura Group Pte Ltd Джереми Вейром о перспективах проектов "зеленой энергии", производстве промышленной продукции и потенциальных возможностях сотрудничества в различных областях", - отметил министр