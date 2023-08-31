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Азербайджан обсудил с TotalEnergies следующий этап по месторождению “Абшерон"

Азербайджан обсудил с TotalEnergies следующий этап по месторождению “Абшерон" Азербайджан и французская компания TotalEnergies обменялись мнениями о развитии процессов по “Фазе-1” следующего этапа проекта газоконденсатного месторождения “Абшерон”, расположенного в азербайджанском секторе Каспийского моря.
Энергетика
31 августа 2023 г. 18:29
Азербайджан обсудил с TotalEnergies следующий этап по месторождению “Абшерон

Азербайджан и французская компания TotalEnergies обменялись мнениями о развитии процессов по “Фазе-1” следующего этапа проекта газоконденсатного месторождения “Абшерон”, расположенного в азербайджанском секторе Каспийского моря.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, обсуждение состоялось на встрече министра энергетики Парвиза Шахбазова с делегацией компании TotalEnergies во главе с генеральным директором Патриком Пуянне, который находится с визитом в нашей стране с целью участия в церемонии пуска первого газа с месторождения ”Абшерон“.

На встрече было выражено удовлетворение вводом в эксплуатацию месторождения “Абшерон” с высокими показателями добычи и сотрудничеством с компанией TotalEnergies. Было подчеркнуто значение “Абшерона” в выполнении обязательств Азербайджана в качестве поставщика энергии.

В ходе беседы были обсуждены вопросы, связанные с деятельностью компании TotalEnergies в углеводородном секторе Азербайджана. Также было рассмотрено текущее состояние проектов, связанных с производством, интеграцией в сеть и экспортом электроэнергии из возобновляемых источников энергии в нашей стране, рассмотрены возможности сотрудничества, согласованы дальнейшие шаги.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan “TotalEnergies" ilə “Abşeron” yatağı üzrə növbəti mərhələni müzakirə edib

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