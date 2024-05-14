Азербайджан обсудил с Tetra Tech вопросы сокращения выбросов парниковых газов

Азербайджан обсудил с представителями международной консалтинговой компании Tetra Tech, привлеченной в качестве исполнителя проекта технической помощи по низкоуглеродным решениям в электроэнергетическом секторе Азербайджана, и операционным руководителем Д

Азербайджан обсудил с представителями международной консалтинговой компании Tetra Tech, привлеченной в качестве исполнителя проекта технической помощи по низкоуглеродным решениям в электроэнергетическом секторе Азербайджана, и операционным руководителем Департамента зеленой экономики и климатических действий Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) вопросы сокращения выбросов парниковых газов в Азербайджане к 2050 году.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики.

Tetra Tech представила презентацию моделей PLEXOS и TIMES, которые будут поддерживать политику декарбонизации электроэнергетического сектора. Также были рассмотрены задачи, которые предстоит выполнить по проекту.

На встрече присутствовали представители министерств энергетики, экономики, экологии и природных ресурсов, ОАО "Азерэнержи" и Агентства по регулированию энергетических вопросов.