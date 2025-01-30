Азербайджан обсудил с ОЧЭС проекты возобновляемой энергетики

Азербайджан обсудил с Организацией Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) проекты возобновляемой энергетики, реализуемые в стране, а также "Зеленый энергетический коридор Каспий-Черное море-Европа".

Азербайджан обсудил с Организацией Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) проекты возобновляемой энергетики, реализуемые в стране, а также "Зеленый энергетический коридор Каспий-Черное море-Европа".

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, обсуждения состоялись в ходе встречи министра Пярвиза Шахбазова с генеральным секретарем ОЧЭС Лазаром Команеску.

На встрече обсуждались вопросы энергетики в повестке сотрудничества в период председательства Азербайджана в организации, а также роль страны в энергетической безопасности и глобальном энергетическом переходе. Также было рассмотрено проведение заседания Рабочей группы по энергетике в ближайшие месяцы и перспективы энергетической сферы.

Отметим, что председательство Азербайджана в ОЧЭС охватывает период с 1 января по 30 июня 2025 года.