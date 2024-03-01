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Азербайджан обсудил с ОАЭ инвестиционные возможности в области зеленой энергетики

Азербайджан обсудил с ОАЭ инвестиционные возможности в области зеленой энергетики
Энергетика
1 марта 2024 г. 13:31
Азербайджан обсудил с ОАЭ инвестиционные возможности в области зеленой энергетики

Азербайджан и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) обсудили инвестиционные возможности для расширения проектов зеленой энергетики.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал в соцсети "X".

"На встрече с министром энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейлем Мухаммадом аль-Мазруи мы выразили удовлетворение успешным партнерством наших стран в реализации проектов зеленой энергетики, поговорили об инвестиционных возможностях для расширения совместной деятельности и направлениях сотрудничества в рамках COP29", - отметил министр.

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Версия на английском языке Azerbaijan explores investment opportunities in ‘green energy’ with UAE
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan BƏƏ ilə "yaşıl enerji"yə investisiya imkanlarını müzakirə edib

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