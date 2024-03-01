Азербайджан обсудил с ОАЭ инвестиционные возможности в области зеленой энергетики

Азербайджан и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) обсудили инвестиционные возможности для расширения проектов зеленой энергетики.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал в соцсети "X".

"На встрече с министром энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейлем Мухаммадом аль-Мазруи мы выразили удовлетворение успешным партнерством наших стран в реализации проектов зеленой энергетики, поговорили об инвестиционных возможностях для расширения совместной деятельности и направлениях сотрудничества в рамках COP29", - отметил министр.