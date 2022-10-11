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Азербайджан обсудил с Молдовой возможные проекты в энергетической сфере

Азербайджан обсудил с Молдовой возможные проекты в энергетической сфере Подписанный протокол по итогам очередного заседания Межправительственной азербайджано-молдавской комиссии в Баку дал толчок к развитию сотрудничества между двумя странами в энергетическом секторе.
Энергетика
11 октября 2022 г. 14:39
Азербайджан обсудил с Молдовой возможные проекты в энергетической сфере

Подписанный по итогам очередного заседания Межправительственной азербайджано-молдавской комиссии в Баку протокол даст толчок развитию сотрудничества между двумя странами в энергетическом секторе.

Как передает Report, об этом сообщил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на встрече с заместителем премьер-министра Молдовы, министром инфраструктуры и регионального развития Андреем Спину.

В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества Азербайджана и Молдовы, возможности поставки азербайджанского газа и решения по обеспечению энергетической безопасности в период энергокризиса.

Гостям была предоставлена ​​информация об проекте экспорта электроэнергии в Европу посредством Черноморского подводного электрического кабеля Азербайджан-Грузия-Румыния-Венгрия и о развитии совместных проектов в области электроэнергетики.

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Версия на английском языке Azerbaijan, Moldova mull perspective energy projects
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Moldova ilə enerji sahəsində perspektiv layihələri müzakirə edib

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