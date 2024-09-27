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Азербайджан обсудил с Masdar создание системы хранения электроэнергии

Азербайджан обсудил с Masdar создание системы хранения электроэнергии 17:28
Энергетика
27 сентября 2024 г. 17:45
Азербайджан обсудил с Masdar создание системы хранения электроэнергии

Азербайджан и компания Masdar (ОАЭ) провели обмен мнениями по проекту создания системы хранения электроэнергии.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве по вопросам возобновляемых источников энергии при Министерстве энергетики.

На встрече директора Агентства Джавида Абдуллаева с делегацией во главе с главным операционным директором Masdar Абдулазизом Аль-Обайдли также были обсуждены проекты "зеленой энергии" общей мощностью 1 000 МВт (строительство солнечных электростанций мощностью 445 МВт в Билясуварском районе и 315 МВт в Нефтчалинского района, а также ветряной электростанции "Хызы-Абшерон" мощностью 240 МВт).

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan discusses construction of energy storage systems with Masdar
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan “Masdar”la enerji saxlanc sistemlərinin qurulmasını müzakirə edib

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