Азербайджан обсудил с Masdar создание системы хранения электроэнергии

17:28

Азербайджан и компания Masdar (ОАЭ) провели обмен мнениями по проекту создания системы хранения электроэнергии.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве по вопросам возобновляемых источников энергии при Министерстве энергетики.

На встрече директора Агентства Джавида Абдуллаева с делегацией во главе с главным операционным директором Masdar Абдулазизом Аль-Обайдли также были обсуждены проекты "зеленой энергии" общей мощностью 1 000 МВт (строительство солнечных электростанций мощностью 445 МВт в Билясуварском районе и 315 МВт в Нефтчалинского района, а также ветряной электростанции "Хызы-Абшерон" мощностью 240 МВт).