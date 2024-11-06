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Азербайджан обсудил с МАГАТЭ возможности использования ядерной энергии

Азербайджан обсудил с МАГАТЭ возможности использования ядерной энергии В рамках планов Азербайджана по переходу к зеленой энергетике рассмотрены вопросы сотрудничества Министерства энергетики стран с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) в направлении возможностей использования ядерной энергии.
Энергетика
6 ноября 2024 г. 16:55
Азербайджан обсудил с МАГАТЭ возможности использования ядерной энергии

В рамках планов Азербайджана по переходу к зеленой энергетике рассмотрены вопросы сотрудничества Министерства энергетики стран с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) в направлении возможностей использования ядерной энергии.

Как сообщает Report, об этом министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов написал на странице в социальной сети "X".

Министр отметил, что провел в Риме продуктивную встречу с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Мариано Гросси.

Стороны провели обмен мнениями об организации мероприятия "Финансирование низкоуглеродных технологий, включая ядерную энергию" в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, IAEA explore opportunities of using nuclear energy
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan AEBA ilə nüvə enerjisindən istifadə imkanlarını müzakirə edib

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