Азербайджан обсудил с МАГАТЭ возможности использования ядерной энергии

В рамках планов Азербайджана по переходу к зеленой энергетике рассмотрены вопросы сотрудничества Министерства энергетики стран с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) в направлении возможностей использования ядерной энергии.

В рамках планов Азербайджана по переходу к зеленой энергетике рассмотрены вопросы сотрудничества Министерства энергетики стран с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) в направлении возможностей использования ядерной энергии.

Как сообщает Report, об этом министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов написал на странице в социальной сети "X".

Министр отметил, что провел в Риме продуктивную встречу с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Мариано Гросси.

Стороны провели обмен мнениями об организации мероприятия "Финансирование низкоуглеродных технологий, включая ядерную энергию" в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).