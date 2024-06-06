Азербайджан обсудил с компанией ACWA Power сотрудничество по опреснению морской воды

Министерство экономики Азербайджана провело обсуждение с компанией ACWA Power из Саудовской Аравии по вопросам альтернативной энергетики и опреснения морской воды, а также потенциальных возможностей сотрудничества по COP29.

Министерство экономики Азербайджана провело обсуждение с компанией ACWA Power из Саудовской Аравии по вопросам альтернативной энергетики и опреснения морской воды, а также потенциальных возможностей сотрудничества по COP29.

Как сообщает Report, обсуждения состоялись в ходе встречи заместителя министра экономики Самеда Баширли с заместителем председателя и управляющим директором совета директоров ACWA Power Раадом Аль-Саади.

На встрече было подчеркнуто, что Азербайджан придает большое значение расширению экономических связей с Королевством Саудовская Аравия, укреплению партнерских отношений в различных сферах, в том числе в области альтернативной энергетики. Было отмечено, что в этой сфере осуществляется эффективное сотрудничество с компанией ACWA Power.

Также подчеркнуто, что в этом плане важное значение имеют подписанные Азербайджаном и компанией документы о совместной разработке проектов по альтернативной и "зеленой" энергетике.