О нас

Азербайджан обсудил с компанией ACWA Power сотрудничество по опреснению морской воды

Азербайджан обсудил с компанией ACWA Power сотрудничество по опреснению морской воды Министерство экономики Азербайджана провело обсуждение с компанией ACWA Power из Саудовской Аравии по вопросам альтернативной энергетики и опреснения морской воды, а также потенциальных возможностей сотрудничества по COP29.
Энергетика
6 июня 2024 г. 20:46
Азербайджан обсудил с компанией ACWA Power сотрудничество по опреснению морской воды

Министерство экономики Азербайджана провело обсуждение с компанией ACWA Power из Саудовской Аравии по вопросам альтернативной энергетики и опреснения морской воды, а также потенциальных возможностей сотрудничества по COP29.

Как сообщает Report, обсуждения состоялись в ходе встречи заместителя министра экономики Самеда Баширли с заместителем председателя и управляющим директором совета директоров ACWA Power Раадом Аль-Саади.

На встрече было подчеркнуто, что Азербайджан придает большое значение расширению экономических связей с Королевством Саудовская Аравия, укреплению партнерских отношений в различных сферах, в том числе в области альтернативной энергетики. Было отмечено, что в этой сфере осуществляется эффективное сотрудничество с компанией ACWA Power.

Также подчеркнуто, что в этом плане важное значение имеют подписанные Азербайджаном и компанией документы о совместной разработке проектов по альтернативной и "зеленой" энергетике.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, ACWA Power might collaborate in seawater desalination
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan “ACWA Power” ilə dəniz suyunun duzsuzlaşdırılması üzrə əməkdaşlığı müzakirə edib 

Самое важное

Президент Ильхам Алиев: Венгрия является нашим партнером номер один в Европейском Союзе
Президент Ильхам Алиев: Венгрия является нашим партнером номер один в Европейском Союзе
6 июня 2024 г. 20:18
Президент Азербайджана: Укрепление тюркского мира превратит Организацию тюркских государств в крупный силовой центр
Президент Азербайджана: Укрепление тюркского мира превратит Организацию тюркских государств в крупный силовой центр
6 июня 2024 г. 20:17
Президент: Наши отношения с Кыргызстаном основаны на братстве
Президент: Наши отношения с Кыргызстаном основаны на братстве
6 июня 2024 г. 20:15
Президент Ильхам Алиев принял делегацию ТЮРКПА
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял делегацию ТЮРКПА
6 июня 2024 г. 15:50
Президент Ильхам Алиев: Бакинская энергетическая неделя охватывает все сегменты энергетической политики
Президент Ильхам Алиев: Бакинская энергетическая неделя охватывает все сегменты энергетической политики
4 июня 2024 г. 11:05
Составлен поименный список азербайджанцев, изгнанных со своих исконных земель в Западном Азербайджане
Составлен поименный список азербайджанцев, изгнанных со своих исконных земель в Западном Азербайджане
3 июня 2024 г. 10:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi