Азербайджан обсудил с китайскими компаниями внедрение систем хранения энергии

Азербайджан обсудил с китайскими компаниями сотрудничество в области применения систем хранения энергии.

Азербайджан обсудил с китайскими компаниями сотрудничество в области применения систем хранения энергии.

Как сообщили Report в Министерстве энергетики, обсуждения прошли на встрече министра Пярвиза Шахбазова с находящейся в Азербайджане делегацией во главе с Чжу Бо, генеральным менеджером по Евразийскому региону компаний China Southern Power Grid Company и Powerchina Huadong Engineering Corporation Limited.

На встрече была представлена информация о "зеленых" мощностях, которые будут интегрированы в существующую электросеть Азербайджана в рамках расширения использования возобновляемых источников энергии.

Была заслушана презентация с предложениями по аккумуляторным и гидроэнергетическим системам хранения энергии.