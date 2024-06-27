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Азербайджан обсудил с китайскими компаниями внедрение систем хранения энергии

Азербайджан обсудил с китайскими компаниями внедрение систем хранения энергии Азербайджан обсудил с китайскими компаниями сотрудничество в области применения систем хранения энергии.
Энергетика
27 июня 2024 г. 16:29
Азербайджан обсудил с китайскими компаниями внедрение систем хранения энергии

Азербайджан обсудил с китайскими компаниями сотрудничество в области применения систем хранения энергии.

Как сообщили Report в Министерстве энергетики, обсуждения прошли на встрече министра Пярвиза Шахбазова с находящейся в Азербайджане делегацией во главе с Чжу Бо, генеральным менеджером по Евразийскому региону компаний China Southern Power Grid Company и Powerchina Huadong Engineering Corporation Limited.

На встрече была представлена информация о "зеленых" мощностях, которые будут интегрированы в существующую электросеть Азербайджана в рамках расширения использования возобновляемых источников энергии.

Была заслушана презентация с предложениями по аккумуляторным и гидроэнергетическим системам хранения энергии.

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Версия на английском языке Azerbaijan, China discuss implementation of energy storage systems
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Çin şirkətləri ilə enerji saxlanc sistemlərinin tətbiqini müzakirə edib

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