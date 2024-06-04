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Азербайджан обсудил с итальянской компанией меры по декарбонизации

Азербайджан обсудил с итальянской компанией меры по декарбонизации Азербайджан обсудил с итальянской компанией Saipem предпринятые меры в области декарбонизации.
Энергетика
4 июня 2024 г. 17:14
Азербайджан обсудил с итальянской компанией меры по декарбонизации

Азербайджан обсудил с итальянской компанией Saipem меры в области декарбонизации.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в своем аккаунте в социальной сети "X".

"В ходе встречи с генеральным исполнительным директором и генеральным менеджером Saipem Алессандро Пулити были обсуждены направления и приоритеты сотрудничества, в том числе текущее состояние и возможности энергетического партнерства, меры, реализуемые в нашей стране в сфере "зеленой энергии" и декарбонизации", - говорится в сообщении.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan discusses decarbonization measures with Italian company
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan İtaliya şirkəti ilə dekarbonizasiya tədbirlərini müzakirə edib

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