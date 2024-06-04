Азербайджан обсудил с итальянской компанией меры по декарбонизации

Азербайджан обсудил с итальянской компанией Saipem предпринятые меры в области декарбонизации.

Азербайджан обсудил с итальянской компанией Saipem меры в области декарбонизации.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в своем аккаунте в социальной сети "X".

"В ходе встречи с генеральным исполнительным директором и генеральным менеджером Saipem Алессандро Пулити были обсуждены направления и приоритеты сотрудничества, в том числе текущее состояние и возможности энергетического партнерства, меры, реализуемые в нашей стране в сфере "зеленой энергии" и декарбонизации", - говорится в сообщении.