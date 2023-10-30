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Азербайджан обсудил с IFC возможности экспортных маршрутов “зеленой энергии”

Азербайджан обсудил с IFC возможности экспортных маршрутов “зеленой энергии” Азербайджан и Международная финансовая корпорация (IFC) обсудили возможности сотрудничества по различным экспортным маршрутам “зеленой энергии”.
Энергетика
30 октября 2023 г. 16:12
Азербайджан обсудил с IFC возможности экспортных маршрутов “зеленой энергии”

Азербайджан и Международная финансовая корпорация (IFC) обсудили возможности сотрудничества по различным экспортным маршрутам “зеленой энергии”.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве возобновляемых источников энергии (AREA) при Министерстве энергетики.

Сообщается, что директор AREA Джавид Абдуллаев встретился с представителями IFC, члена группы Всемирного банка.

На встрече также обсуждались проекты возобновляемых источников энергии в Азербайджане, морская ветроэнергетика, а также возможности транспортировки водорода.

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Версия на английском языке Azerbaijan, IFC mull possibilities of green energy export routes
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan IFC ilə “yaşıl enerji”nin ixrac marşrutları imkanlarını müzakirə edib

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