Азербайджан обсудил с IFC возможности экспортных маршрутов “зеленой энергии”

Азербайджан и Международная финансовая корпорация (IFC) обсудили возможности сотрудничества по различным экспортным маршрутам “зеленой энергии”.

Азербайджан и Международная финансовая корпорация (IFC) обсудили возможности сотрудничества по различным экспортным маршрутам “зеленой энергии”.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве возобновляемых источников энергии (AREA) при Министерстве энергетики.

Сообщается, что директор AREA Джавид Абдуллаев встретился с представителями IFC, члена группы Всемирного банка.

На встрече также обсуждались проекты возобновляемых источников энергии в Азербайджане, морская ветроэнергетика, а также возможности транспортировки водорода.