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Азербайджан обсудил с IFC общие обязательства по климатическому финансированию на COP29

Азербайджан обсудил с IFC общие обязательства по климатическому финансированию на COP29
Энергетика
1 июля 2024 г. 19:14
Азербайджан обсудил с IFC общие обязательства по климатическому финансированию на COP29

Азербайджан обсудил с Международной финансовой корпорацией (IFC) вопросы, связанные с целями и общими обязательствами по климатическому финансированию в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики, обсуждения прошли на встрече между министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым и глобальным директором IFC по климатическому бизнесу Джейми Фергюссоном.

Встреча проходила в формате видеоконференции.

На встрече были рассмотрены вопросы проведения COP29 в Азербайджане, "зеленого" перехода, развития предпринимательства. Стороны обсудили цели, определенные в рамках COP29, общие обязательства по климатическому финансированию и другие потенциальные сферы сотрудничества.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan İFC ilə COP29-da iqlim maliyyəsi üzrə ümumi öhdəlikləri müzakirə edib

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