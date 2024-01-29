Азербайджан обсудил с Германией политику по переходу на "зеленую энергию"

Азербайджан обсудил с Германией политику по переходу на "зеленую энергию".

Азербайджан обсудил с Германией политику по переходу на "зеленую энергию".

Как сообщает Report, об этом министр энергетики Пярвиз Шахбазов написал в своем аккаунте в социальной сети "Х".

Шахбазов встретился с заместителем министра иностранных дел Германии Дженнифер Морган, находящейся с визитом в Азербайджане.

В ходе встречи обсуждалась политика Азербайджана относительно перехода на "зеленую энергию", реализуемые производственно-экспортные проекты.

"На встрече также состоялся обмен мнениями по вопросам, связанным с деятельностью в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29)", - говорится в публикации.