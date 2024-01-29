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Азербайджан обсудил с Германией политику по переходу на "зеленую энергию"

Азербайджан обсудил с Германией политику по переходу на "зеленую энергию" Азербайджан обсудил с Германией политику по переходу на "зеленую энергию".
Энергетика
29 января 2024 г. 15:44
Азербайджан обсудил с Германией политику по переходу на зеленую энергию

Азербайджан обсудил с Германией политику по переходу на "зеленую энергию".

Как сообщает Report, об этом министр энергетики Пярвиз Шахбазов написал в своем аккаунте в социальной сети "Х".

Шахбазов встретился с заместителем министра иностранных дел Германии Дженнифер Морган, находящейся с визитом в Азербайджане.

В ходе встречи обсуждалась политика Азербайджана относительно перехода на "зеленую энергию", реализуемые производственно-экспортные проекты.

"На встрече также состоялся обмен мнениями по вопросам, связанным с деятельностью в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29)", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке Azerbaijan discusses green energy transition policy with Germany
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Almaniya ilə "yaşıl enerji" keçidi ilə bağlı siyasəti müzakirə edib

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