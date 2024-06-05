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Азербайджан обсудил с ЕС вопрос поставки оборудования на развитие ветроэнергетики

Азербайджан обсудил с ЕС вопрос поставки оборудования на развитие ветроэнергетики
Энергетика
5 июня 2024 г. 17:41
Азербайджан обсудил с ЕС вопрос поставки оборудования на развитие ветроэнергетики

Обсужден вопрос предоставления Европейским союзом (ЕС) Азербайджану оборудования для производства и передачи оффшорной ветровой энергии.

Как сообщает Report, об этом министр энергетики Пярвиз Шахбазов написал в социальной сети "X".

"В рамках Бакинского энергетического форума мы провели плодотворную встречу с главным исполнительным директором ассоциации WindEurope Джайлсом Диксоном. Мы обсудили интересы сотрудничества с Vestas по поставке оборудования для генерации и передачи оффшорной ветровой энергии, развитие необходимой инфраструктуры в свете растущего спроса ЕС на электроэнергию и поддержки зеленого энергетического коридора", - написал министр.

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Версия на английском языке Azerbaijani energy minister meets with CEO of Wind Europe
Версия на азербайджанском языке Aİ-nin Azərbaycanı dənizdə külək enerjisinin istehsalı üçün avadanlıqlarla təminatı müzakirə edilib

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