Азербайджан обсудил с ЕС вопрос поставки оборудования на развитие ветроэнергетики

Обсужден вопрос предоставления Европейским союзом (ЕС) Азербайджану оборудования для производства и передачи оффшорной ветровой энергии.

Как сообщает Report, об этом министр энергетики Пярвиз Шахбазов написал в социальной сети "X".

"В рамках Бакинского энергетического форума мы провели плодотворную встречу с главным исполнительным директором ассоциации WindEurope Джайлсом Диксоном. Мы обсудили интересы сотрудничества с Vestas по поставке оборудования для генерации и передачи оффшорной ветровой энергии, развитие необходимой инфраструктуры в свете растущего спроса ЕС на электроэнергию и поддержки зеленого энергетического коридора", - написал министр.