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Азербайджан обсудил с датской компанией возможности использования ветроэнергетики

Азербайджан обсудил с датской компанией возможности использования ветроэнергетики Азербайджан обсудил с датской компанией Vestas Wind Systems A/S возможности использования ветроэнергетики.
Энергетика
17 января 2024 г. 18:01
Азербайджан обсудил с датской компанией возможности использования ветроэнергетики

Азербайджан обсудил с датской компанией Vestas Wind Systems A/S возможности использования ветроэнергетики.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал в соцсети "X".

На встрече министра с вице-президентом компании Vestas Wind Systems A/S Мортеном Дырхольмом в рамках Всемирного экономического форума в Давосе была подчеркнута важность эффективного использования устойчивых источников энергии в условиях изменения климата.

"Мы обсудили реализуемые в нашей стране проекты альтернативной энергетики, внедрение "зеленых" технологий и возможности сотрудничества с компанией в направлении использования энергии ветра", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке Azerbaijan, Denmark discuss potential collaboration in wind energy utilization
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Danimarka şirkəti ilə külək enerjisindən istifadə imkanlarını müzakirə edib

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