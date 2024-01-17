Азербайджан обсудил с датской компанией возможности использования ветроэнергетики

Азербайджан обсудил с датской компанией Vestas Wind Systems A/S возможности использования ветроэнергетики.

Азербайджан обсудил с датской компанией Vestas Wind Systems A/S возможности использования ветроэнергетики.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал в соцсети "X".

На встрече министра с вице-президентом компании Vestas Wind Systems A/S Мортеном Дырхольмом в рамках Всемирного экономического форума в Давосе была подчеркнута важность эффективного использования устойчивых источников энергии в условиях изменения климата.

"Мы обсудили реализуемые в нашей стране проекты альтернативной энергетики, внедрение "зеленых" технологий и возможности сотрудничества с компанией в направлении использования энергии ветра", - говорится в публикации.