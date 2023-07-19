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Азербайджан обсудил с Австрией перспективы сотрудничества в энергетической сфере

Азербайджан обсудил с Австрией перспективы сотрудничества в энергетической сфере Обсуждены дальнейшие перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Австрией в энергетической сфере.
Энергетика
19 июля 2023 г. 19:01
Азербайджан обсудил с Австрией перспективы сотрудничества в энергетической сфере

Обсуждены дальнейшие перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Австрией в энергетической сфере.

Об этом Report сообщили в Министерстве энергетики.

Переговоры состоялись на встрече министра энергетики Пярвиза Шахбазова с исполнительным директором Австрийского агентства по регулированию энергетики (E-Control), вице-президентом Советом европейских органов регулирования энергетики (CEER) Вольфгангом Урбанчичем.

В ходе встречи была подчеркнута важность подписанного между регулирующими органами Азербайджана и Австрии Меморандума о взаимопонимании в расширении двусторонних связей, рассмотрена повестка дня текущего сотрудничества.

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Версия на английском языке Azerbaijan, Austria discuss energy cooperation 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Avstriya ilə enerji sahəsində əməkdaşlıq perspektivlərini müzakirə edib

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