Азербайджан обсудил с американской компанией использование устойчивых энергоресурсов

Азербайджан обсудил с американской компанией Honeywell расширение использования устойчивых энергоресурсов в стране за счет инновационных решений, представленных компанией.

Азербайджан обсудил с американской компанией Honeywell расширение использования устойчивых энергоресурсов в стране за счет инновационных решений, представленных компанией.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал в социальной сети "X".

"В рамках Всемирного экономического форума в Давосе мы вместе с президентом Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшаном Наджафом встретились с главным исполнительным директором компании Honeywell Вималом Капуром. Состоялся обмен мнениями о сотрудничестве компании с нашей страной, потенциальном значении представленных инновационных решений для расширения использования устойчивых энергетических ресурсов в Азербайджане и организации эффективной деятельности во многих сферах экономики", - написал министр.