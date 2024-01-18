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Азербайджан обсудил с американской компанией использование устойчивых энергоресурсов

Азербайджан обсудил с американской компанией использование устойчивых энергоресурсов Азербайджан обсудил с американской компанией Honeywell расширение использования устойчивых энергоресурсов в стране за счет инновационных решений, представленных компанией.
Энергетика
18 января 2024 г. 10:48
Азербайджан обсудил с американской компанией использование устойчивых энергоресурсов

Азербайджан обсудил с американской компанией Honeywell расширение использования устойчивых энергоресурсов в стране за счет инновационных решений, представленных компанией.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал в социальной сети "X".

"В рамках Всемирного экономического форума в Давосе мы вместе с президентом Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшаном Наджафом встретились с главным исполнительным директором компании Honeywell Вималом Капуром. Состоялся обмен мнениями о сотрудничестве компании с нашей страной, потенциальном значении представленных инновационных решений для расширения использования устойчивых энергетических ресурсов в Азербайджане и организации эффективной деятельности во многих сферах экономики", - написал министр.

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Версия на английском языке US Honeywell company’s collaboration with Azerbaijan discussed in Davos 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan ABŞ şirkəti ilə dayanıqlı enerji resurslarından istifadəni müzakirə edib

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