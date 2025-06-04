Азербайджан обсудил с АБР сотрудничество по газовым проектам

Азербайджан обсудил с АБР сотрудничество по газовым проектам

Азербайджан обсудил с Азиатским банком развития (АБР) возможности сотрудничества по газовым проектам.

Как сообщает Report, об этом написал министр энергетики Парвиз Шахбазов на своей странице в соцсети "X".

Он отметил, что провел продуктивную встречу с вице-президентом АБР по Южной, Центральной и Западной Азии Инмином Яном.

"Мы обсудили возможности сотрудничества в создании прибрежной инфраструктуры с целью передачи ветровой энергии, которая будет вырабатываться в Каспийском море, в энергосистему страны и направления ее на экспорт, а также в развитии коридоров зеленой энергии", - говорится в публикации.