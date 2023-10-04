Азербайджан обсудил развитие энергетических связей с Туркменистаном

Обсуждены перспективы развития энергетических связей между Азербайджаном и Туркменистаном

Обсуждены перспективы развития энергетических связей между Азербайджаном и Туркменистаном.

Как передает Report, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал в своем аккаунте в социальной сети "X".

"В рамках визита в Туркменистан обсудили с заместителем председателя Кабинета министров этой страны Батыром Амановым перспективы развития отношений двух стран в энергетической сфере, потенциал реализации совместных проектов. Был подчеркнут вклад документов, подписанных между Азербайджаном и Туркменистаном в области энергетики, в наше сотрудничество", - отметил министр.