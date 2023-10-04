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Азербайджан обсудил развитие энергетических связей с Туркменистаном

Азербайджан обсудил развитие энергетических связей с Туркменистаном Обсуждены перспективы развития энергетических связей между Азербайджаном и Туркменистаном
Энергетика
4 октября 2023 г. 18:38
Азербайджан обсудил развитие энергетических связей с Туркменистаном

Обсуждены перспективы развития энергетических связей между Азербайджаном и Туркменистаном.

Как передает Report, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал в своем аккаунте в социальной сети "X".

"В рамках визита в Туркменистан обсудили с заместителем председателя Кабинета министров этой страны Батыром Амановым перспективы развития отношений двух стран в энергетической сфере, потенциал реализации совместных проектов. Был подчеркнут вклад документов, подписанных между Азербайджаном и Туркменистаном в области энергетики, в наше сотрудничество", - отметил министр.

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Версия на английском языке Azerbaijan, Turkmenistan mull prospects for enhancing bilateral relations in energy sector 
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Türkmənistanla enerji sahəsində əlaqələrin inkişafını müzakirə edib

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