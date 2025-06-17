Азербайджан обсудил расширение энергетического сотрудничества с Северной Македонией

14:39 Азербайджан обсудил расширение энергетического сотрудничества с Северной Македонией.

Азербайджан обсудил расширение энергетического сотрудничества с Северной Македонией.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, данный вопрос обсуждался на встрече министра энергетики Пярвиза Шахбазова с делегацией во главе с председателем Ассамблеи Северной Македонии Афримом Гаши.

На встрече обсуждались перспективы развития двусторонних отношений, особенно возможности углубления сотрудничества в энергетике. В этой связи подчеркнуто, что в последние годы развиваются политические и экономические связи между Азербайджаном и Северной Македонией, в том числе сотрудничество в энергетике.

Азербайджан в 2024 году начал поставки природного газа в Северную Македонию, у сторон имеется интерес к расширению этого сотрудничества в долгосрочной перспективе.

В ходе встречи азербайджанская сторона предоставила информацию об энергетических проектах, реализуемых с Европейским Союзом и странами-членами, включая Южный газовый коридор, "зеленые энергетические коридоры" и развитие возобновляемых источников энергии. Обсуждались планы Азербайджана по увеличению доли возобновляемых источников в установленной энергетической мощности страны до 33% к 2027 году и до 44% к 2035 году, а также шаги, предпринимаемые для экспорта "зеленой энергии" на европейский рынок. В этом контексте также были оценены возможности поставок "зеленой энергии" (в Северную Македонию).