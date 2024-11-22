Азербайджан обсудил поставки "зеленой" энергии в Турцию

Азербайджан обсудил развитие совместных проектов по поставкам "зеленой энергии" и газа в Турцию и далее в Европу.

Азербайджан обсудил развитие совместных проектов по поставкам "зеленой энергии" и газа в Турцию и далее в Европу.

Как сообщает Report, об этом министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов написал на своей странице в социальной сети "X".

Шахбазов отметил, что на встрече с министром энергетики и природных ресурсов Турции Алпарсланом Байрактаром были обсуждены вопросы, стоящие на повестке дня энергетического сотрудничества.

Кроме того, была проведена оценка текущей ситуации, связанной с завершением строительства трубопровода Ыгдыр-Нахчыван и проведением 4-го Азербайджано-турецкого энергетического форума.