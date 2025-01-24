Азербайджан обсудил перспективы сотрудничества с "TotalEnergies"

12:34

Азербайджан обсудил перспективы сотрудничества с французской компанией "TotalEnergies".

Как сообщает Report", об этом на своей странице в социальной сети "X" написал министр экономики, председатель Наблюдательного совета Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Микаил Джаббаров.

Он сообщил, что в рамках Давосского экономического форума вместе с президентом SOCAR Ровшаном Наджафом они встретились с генеральным директором компании "TotalEnergies" Патриком Пуянне: "Мы обменялись мнениями о "зеленой энергии", декарбонизации, применении инновационных технологий, системах хранения энергии, реализуемых проектах и перспективах сотрудничества".