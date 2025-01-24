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Азербайджан обсудил перспективы сотрудничества с "TotalEnergies"

Азербайджан обсудил перспективы сотрудничества с "TotalEnergies" 12:34
Энергетика
24 января 2025 г. 12:38
Азербайджан обсудил перспективы сотрудничества с TotalEnergies

Азербайджан обсудил перспективы сотрудничества с французской компанией "TotalEnergies".

Как сообщает Report", об этом на своей странице в социальной сети "X" написал министр экономики, председатель Наблюдательного совета Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Микаил Джаббаров.

Он сообщил, что в рамках Давосского экономического форума вместе с президентом SOCAR Ровшаном Наджафом они встретились с генеральным директором компании "TotalEnergies" Патриком Пуянне: "Мы обменялись мнениями о "зеленой энергии", декарбонизации, применении инновационных технологий, системах хранения энергии, реализуемых проектах и перспективах сотрудничества".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan “TotalEnergies” ilə əməkdaşlıq perspektivlərini müzakirə edib

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