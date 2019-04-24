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BP-Azerbaijan: Азербайджан ни разу не менял условия подписанных договоров в одностороннем порядке

Азербайджан ни разу не менял условия подписанных договоров
© Report.az

BP вкладывает значительные средства в Азербайджан и продолжит инвестировать в дальнейшем, учитывая условия, созданные для инвесторов в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент BP-Azerbaijan по связям с общественностью, внешним связям и стратегии Бахтияр Асланбейли на конференции Falcons Summit Baku 2019.

По его словам, Азербайджан является единственной среди прикаспийских стран, которая ни разу не меняла условия подписанных договоров в одностороннем порядке: "На сегодняшний день подписано 36 соглашений о долевом разделе продукции. Некоторые из них уже в действии. Ни одно из этих нефтяных соглашений не было изменено правительством в одностороннем порядке без согласия инвестора".

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