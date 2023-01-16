Президент: Азербайджан не только полностью удовлетворяет свои потребности в энергии, но и экспортирует энергоносители

Президент: Азербайджан не только полностью удовлетворяет свои потребности в энергии, но и экспортирует энергоносители

Азербайджан развивает возобновляемые источники энергии не для того, чтобы обеспечить собственную энергетическую безопасность. Мы сделали этого много лет назад. Сегодня Азербайджан не только полностью удовлетворяет свои потребности в энергии, но и экспорти

https://static.report.az/photo/be046ffc-f16a-3fe1-9b7d-5e643cd6096e.jpg https://static.report.az/photo/be046ffc-f16a-3fe1-9b7d-5e643cd6096e.jpg