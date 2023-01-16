О нас

Президент: Азербайджан не только полностью удовлетворяет свои потребности в энергии, но и экспортирует энергоносители

Президент: Азербайджан не только полностью удовлетворяет свои потребности в энергии, но и экспортирует энергоносители Азербайджан развивает возобновляемые источники энергии не для того, чтобы обеспечить собственную энергетическую безопасность. Мы сделали этого много лет назад. Сегодня Азербайджан не только полностью удовлетворяет свои потребности в энергии, но и экспорти
Энергетика
16 января 2023 г. 14:43
Президент: Азербайджан не только полностью удовлетворяет свои потребности в энергии, но и экспортирует энергоносители

Азербайджан развивает возобновляемые источники энергии не для того, чтобы обеспечить собственную энергетическую безопасность. Мы сделали этого много лет назад. Сегодня Азербайджан не только полностью удовлетворяет свои потребности в энергии, но и экспортирует сырую нефть, нефтепродукты, природный газ, продукцию нефтехимической промышленности, электроэнергию.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал во время выступления на официальном открытии Недели устойчивого развития Абу-Даби, состоявшемся в столице Объединенных Арабских Эмиратов.

Глава государства сказал: "Наша программа по возобновляемым источникам энергии имеет совершенно другую повестку дня. Во-первых, потому что у этой отрасли огромный потенциал. Во-вторых, потому что это поможет нам диверсифицировать наш экспорт и, конечно, создаст новый экологически чистый сектор нашей экономики".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке President: Today, Azerbaijan not only satisfies its all needs with energy, but also is exporting crude oil, oil products, natural gas, petrochemicals
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Bu gün Azərbaycan nəinki öz enerji tələbatını təmin edir, həmçinin xam neft, təbii qaz və elektrik enerjisi ixrac edir"

Самое важное

Ильхам Алиев: В азербайджанском секторе Каспия имеется 157 ГВт ветроэнергетического потенциала
Ильхам Алиев: В азербайджанском секторе Каспия имеется 157 ГВт ветроэнергетического потенциала
16 января 2023 г. 15:14
Геополитическая активность президента Азербайджана приносит свои плоды
Геополитическая активность президента Азербайджана приносит свои плоды
16 января 2023 г. 14:10
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия Недели устойчивого развития Абу-Даби
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия Недели устойчивого развития Абу-Даби
16 января 2023 г. 12:02
Община Западного Азербайджана обратилась к общественности в связи с Концепцией возвращения
Община Западного Азербайджана обратилась к общественности в связи с Концепцией возвращения
16 января 2023 г. 11:58
Состоялась встреча Ильхама Алиева с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном
ФотоСостоялась встреча Ильхама Алиева с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном
15 января 2023 г. 20:23
Закир Гасанов провел совещание и дал конкретные поручения по предотвращению провокаций
Закир Гасанов провел совещание и дал конкретные поручения по предотвращению провокаций
14 января 2023 г. 12:26
Воспоминания журналиста из президентского пула: Главы государств испытывали огромную симпатию к великому лидеру
Воспоминания журналиста из президентского пула: Главы государств испытывали огромную симпатию к великому лидеру
13 января 2023 г. 23:12
Международный суд проведет слушания по иску Азербайджана
Международный суд проведет слушания по иску Азербайджана
13 января 2023 г. 23:04
Повышены стипендии докторантам, магистрам и студентам - СПИСОК  
Повышены стипендии докторантам, магистрам и студентам - СПИСОК  
13 января 2023 г. 21:28
Ильхам Алиев: Утверждения Армении о том, что дорога якобы заблокирована, являются ложью
Ильхам Алиев: Утверждения Армении о том, что дорога якобы заблокирована, являются ложью
13 января 2023 г. 21:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi